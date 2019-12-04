НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 1 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 декабря 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 1 копейку до 26,51 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 5 декабря установлен на таком уровне: 2651,7145 гривен за 100 евро (+1,4039 грн).

При этом курс евро на 4 декабря составляет 2650,3106 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 4 декабря 2019 года, на наличном рынке курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 26,58 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,28 (26,23 - 3 декабря), продажи - 26,58 (26,57 - 3 декабря) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 3 копейки до 26,52 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,50 грн за евро.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 5 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,93 гривен за доллар, что почти 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 декабря установлен на таком уровне: 2393,0282 гривен за 100 долларов (-0,8934 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 4 декабря - 2393,9216 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (14 января 2016 года) - 2364,196 гривен за 100 долларов.