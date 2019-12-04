НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 5 грудня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 1 копійку до 26,51 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 5 грудня встановлено на такому рівні: 2651,7145 гривень за 100 євро (+1,4039 грн).

При цьому курс євро на 4 грудня становить 2650,3106 гривень за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 4 грудня 2019 року, на готівковому ринку курс продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 26,58 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,28 (26,23 - 3 грудня), продажу - 26,58 (26,57 - 3 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 3 копійки до 26,52 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,50 грн за євро.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 5 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,93 гривень за долар, що майже 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 грудня встановлено на такому рівні: 2393,0282 гривень за 100 доларів (-0,8934 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 4 грудня - 2393,9216 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (14 січня 2016 року) - 2364,196 гривень за 100 доларів.