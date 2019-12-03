НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 10 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 декабря 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 10 копеек до 26,50 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 4 декабря установлен на таком уровне: 2650,3106 гривен за 100 евро (+9,4915 грн).

При этом курс евро на 3 декабря составляет 2640,8191 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 3 декабря 2019 года, на наличном рынке курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 6 копеек до 26,57 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,23 (26,18 - 2 декабря), продажи - 26,57 (26,51 - 2 декабря) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро вырос на 10 копеек до 26,55 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,53 грн за евро.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 4 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,93 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 декабря установлен на таком уровне: 2393,9216 гривен за 100 долларов (-1,8138 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 3 декабря - 2395,7354 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (14 января 2016 года) - 2364,196 гривен за 100 долларов.