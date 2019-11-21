НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожал на 9 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 ноября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 9 копеек до 26,83 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 22 ноября установлен на таком уровне: 2683,322 гривен за 100 евро (+8,8573 грн).

При этом курс евро на 21 ноября составляет 2674,4647 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 21 ноября 2019 года, на наличном рынке курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 26,92 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,55 (26,56 - 20 ноября), продажи - 26,92 (26,93 - 20 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 26,78 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,76 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,19 гривен за доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 ноября установлен на таком уровне: 2419,3689 гривен за 100 долларов (+1,0086 гривен).