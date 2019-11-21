Курс доллара стабилизировался на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар стоит около 24,15 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 21 ноября 2019 года не изменился - 24,17 гривен за доллар, курс в покупке - 24,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 26,78 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,1500 - 24,1700 грн/доллар, евро 26,7606 - 26,7803 грн/евро, российский рубль 0,3789 - 0,3793 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,1500 24,1700 EUR/UAH 26,7606 26,7803 RUB/UAH 0,3789 0,3793

Напомним, 20 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,1500 - 24,1700 грн/доллар, евро 26,7606 - 26,7755 грн/евро, российский рубль 0,3776 - 0,3780 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 21 ноября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 24,29 гривен за доллар, курс евро снизился на 1 копейку до 26,92 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,10 (24,12 - 20 ноября), продажи - 24,29 (24,31 - 20 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,55 (26,56 - 20 ноября), продажи - 26,92 (26,93 - 20 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,48 (3,48 - 20 ноября), продажи 3,83 (3,83 - 20 ноября) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,19 гривен за доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 ноября установлен на таком уровне: 2419,3689 гривен за 100 долларов (+1,0086 гривен).