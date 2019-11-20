НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 7 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 ноября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 7 копеек до 26,74 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 21 ноября установлен на таком уровне: 2674,4647 гривен за 100 евро (-6,6044 грн).

При этом курс евро на 20 ноября составляет 2681,0691 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 20 ноября 2019 года, на наличном рынке курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 26,93 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,56 (26,57 - 19 ноября), продажи - 26,93 (26,95 - 19 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 26,77 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,76 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,18 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 ноября установлен на таком уровне: 2418,3603 гривен за 100 долларов (-2,0325 гривен).