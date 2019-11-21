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Курс доллара стабилизировался на низком уровне

Новости » Финансы     21.11.2019 - 12:30
Курс доллара стабилизировался на низком уровне
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар немного подешевел на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 21 ноября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 24,29 гривен за доллар, курс евро снизился на 1 копейку до 26,92 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,10 (24,12 - 20 ноября), продажи - 24,29 (24,31 - 20 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,55 (26,56 - 20 ноября), продажи - 26,92 (26,93 - 20 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,48 (3,48 - 20 ноября), продажи 3,83 (3,83 - 20 ноября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 25,10-24,30 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Курс доллара стабилизировался на низком уровне

Межбанк

Напомним, 21 ноября межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 5 копеек до 24,22 гривен за доллар, курс в покупке до 24,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 26,83 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 21 ноября справочный курс на уровне 24,19 грн/доллар, повысив его по сравнению с 20 ноября (24,18). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 20 ноября 2019 года привлекло в государственный бюджет 1,317 млрд грн, в то время как на предыдущем аукционе 12 ноября объем был 10,897 млрд грн.

Покупка нерезидентами ОВГЗ является одной из главных причин притока валюты в Украину и укрепления курса гривны.

По прогнозу аналитиков, до конца 2019 года на валютном рынке будет сохраняться тенденция к снижению курса доллара, а курс может опуститься ниже 24 гривен за доллар.

Курс доллара вырос на открытии межбанка НБУ на 21 ноября снизил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
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