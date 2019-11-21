НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчав на 9 копійок

Національний банк України (НБУ) на 22 листопада 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 9 копійок до 26,83 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 22 листопада встановлено на такому рівні: 2683,322 гривень за 100 євро (+8,8573 грн).

При цьому курс євро на 21 листопада становить 2674,4647 гривень за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада 2019 року, на готівковому ринку курс продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,92 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,55 (26,56 - 20 листопада), продажу - 26,92 (26,93 - 20 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 26,78 гривень за євро. Курс купівлі складає 26,76 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 22 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,19 гривень за долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 листопада встановлено на такому рівні: 2419,3689 гривень за 100 доларів (+1,0086 гривень).