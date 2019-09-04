НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 сентября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 17 копеек до 27,83 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 5 сентября установлен на таком уровне: 2783,5277 гривны за 100 евро (+16,8096 грн).

При этом курс евро на 4 сентября составляет 2766,7181 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 4 сентября 2019 года, на наличном рынке курс евро вырос на 1 копейку до 27,88 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,43 (27,41 - 3 сентября), продажи - 27,88 (27,87 - 3 сентября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 27,84 гривен за евро. Курс покупки составляет 27,82 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,26 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 сентября установлен на таком уровне: 2526,3457 гривен за 100 долларов (-3,3408 гривен).