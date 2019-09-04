НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 5 вересня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 17 копійок до 27,83 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 5 вересня встановлено на такому рівні: 2783,5277 гривні за 100 євро (+16,8096 грн).

При цьому курс євро на 4 вересня становить 2766,7181 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 4 вересня 2019 року, на готівковому ринку курс євро виріс на 1 копійку до 27,88 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,43 (27,41 - 3 вересня), продажу - 27,88 (27,87 - 3 вересня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 20 копійок до 27,84 гривень за євро. Курс покупки становить 27,82 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 5 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,26 гривень за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 вересня встановлено на такому рівні: 2526,3457 гривень за 100 доларів (-3,3408 гривень).