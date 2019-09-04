Курс доллара 4 сентября: наличный рынок, межбанк, НБУ

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар немного подешевел

В обменных пунктах Украины сегодня, 4 сентября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 25,31 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 копейку до 27,88 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,10 (25,13 - 3 сентября), продажи - 25,31 (25,36 - 3 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,43 (27,41 - 3 сентября), продажи - 27,88 (27,87 - 3 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,44 (3,45 - 3 сентября), продажи 3,84 (3,88 - 3 сентября) грн за 10 рублей.

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,90-25,60 грн/доллар, немного снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанковский валютный рынок открылся стабилизацией курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже не изменился - 25,26 гривен за доллар, курс в покупке до 25,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 27,75 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 25,25 гривен за доллар, снизив его по сравнению с 3 сентября (25,30). Таким образом, официальный курс на 5 сентября будет установлен примерно на этом же уровне.

Как сообщало РБК-Украина, в августе украинцы увеличили покупку валюты на наличном рынке. В августе чистая покупка валюты населением составила 96,9 млн долларов, в то время как июле она была на уровне 93,6 млн долларов, а в июне и мае наблюдалась чистая продажа (на 176 млн долларов и 24,6 млн долларов соответственно).

По данным НБУ, валютный рынок остается достаточно уязвимым к шокам как внутренним, так и внешним. В частности, остаются существенными внутренние политические и геополитические риски, связанные в частности с продолжающимся военным конфликтом на Востоке Украины.