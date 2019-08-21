НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 15 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 августа 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 15 копеек до 27,98 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 22 августа установлен на таком уровне: 2798,6996 гривны за 100 евро (+15,1568 грн).

При этом курс евро на 21 августа составляет 2783,5428 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 21 августа 2019 года, на наличном рынке курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 28,20 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,75 (27,68 - 20 августа), продажи - 28,20 (28,11 - 20 августа) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 27,91 гривен за евро. Курс покупки составляет 27,88 гривен за евро.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 22 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,20 гривен за доллар, что на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 августа установлен на таком уровне: 2520,4427 гривен за 100 долларов (+7,3127 гривен).