Курс доллара 21 августа: наличный рынок, межбанк, НБУ

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар и евро растут по отношению к гривне

В обменных пунктах Украины сегодня, 21 августа 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 6 копеек до 25,35 гривен за доллар, курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 28,20 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,11 (25,05 - 20 августа), продажи - 25,35 (25,29 - 20 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,75 (27,68 - 20 августа), продажи - 28,20 (28,11 - 20 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,45 - 20 августа), продажи 3,87 (3,86 - 20 августа) грн за 10 рублей.

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 25,00-25,50 грн/доллар, немного повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 8 копеек до 25,26 гривен за доллар, курс в покупке до 25,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 28,02 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 25,22 гривен за доллар, что на 10 копеек выше, чем 20 августа (25,12). Таким образом, официальный курс на 22 августа будет установлен примерно на этом же уровне.

Напомним, заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб назвал вложения нерезидентов в ОВГЗ Украины одной из причин укрепления гривны в этом году. Как отметил Сологуб, на данный момент нерезиденты вложили в государственные облигации 92 млрд грн и НБУ контролирует эту ситуацию. По его словам, утверждения о том, что это краткосрочный спекулятивный капитал, не соответствуют действительности.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 20 августа 2019 года привлекло в государственный бюджет 1,072 млрд грн, что почти в два раза меньше, чем неделей ранее (1,964 млрд грн).