НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 15 копійок

Національний банк України (НБУ) на 22 серпня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 15 копійок до 27,98 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 22 серпня встановлено на такому рівні: 2798,6996 гривні за 100 євро (+15,1568 грн).

При цьому курс євро на 21 серпня становить 2783,5428 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 21 серпня 2019 року, на готівковому ринку курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 28,20 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,75 (27,68 - 20 серпня), продажу - 28,20 (28,11 - 20 серпня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 27,91 гривень за євро. Курс покупки становить 27,88 гривень за євро.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 22 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,20 гривень за долар, що на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 серпня встановлено на такому рівні: 2520,4427 гривень за 100 доларів (+7,3127 гривень).