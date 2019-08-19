НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 11 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 августа 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 11 копеек до 27,95 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 20 августа установлен на таком уровне: 2795,2562 гривны за 100 евро (+10,4344 грн).

При этом курс евро на 19 августа составляет 2784,8218 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 19 августа 2019 года, на наличном рынке курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 28,23 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,74 (27,76 - 16 августа), продажи - 28,23 (28,26 - 16 августа) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 27,89 гривен за евро. Курс покупки составляет 27,87 гривен за евро.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 20 августа 2019 года установил официальный курс установил официальный курс на уровне 25,17 гривен за доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 августа установлен на таком уровне: 2517,5684 гривен за 100 долларов (+3,2836 гривен).