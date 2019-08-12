НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 августа 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 6 копеек до 28,16 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 13 августа установлен на таком уровне: 2816,241 гривны за 100 евро (+6,5718 грн).

При этом курс евро на 12 августа составляет 2809,6692 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 12 августа 2019 года, на наличном рынке средний курс покупки евро составляет 28,03 (27,95 - 9 августа), продажи - 28,56 (28,46 - 9 августа) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 28,28 гривен за евро. Курс покупки составляет 28,26 гривен за евро.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 12 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,09 гривен за доллар, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 августа установлен на таком уровне: 2509,0813 гривен за 100 долларов (-22,5748 гривен).