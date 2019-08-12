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Курс доллара немного вырос на межбанке

Новости » Финансы    12.08.2019 - 17:21
Курс доллара немного вырос на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 1 копейку

Курс доллара на межбанке в продаже 12 августа 2019 года вырос на 1 копейку до 26,22 гривен за доллар, курс в покупке до 25,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 28,28 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,1900  - 25,2200 грн/доллар, евро 28,2606 - 28,2892 грн/евро, российский рубль 0,3836 - 0,3843 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     25,1900      25,2200

EUR/UAH     28,2606      28,2892

RUB/UAH     0,3836        0,3843

Курс доллара немного вырос на межбанке

Напомним, 9 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,1700 - 25,2100 грн/доллар, евро 28,1702 - 28,2125 грн/евро, российский рубль 0,3851 - 0,3861 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 12 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,09 гривен за доллар, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 августа установлен на таком уровне: 2509,0813 гривен за 100 долларов (-22,5748 гривен).

НБУ повысил официальный курс доллара Курс доллара снижается на межбанке
Темы: Курс доллара
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