НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 13 серпня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 6 копійок до 28,16 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 13 серпня встановлено на такому рівні: 2816,241 гривні за 100 євро (+6,5718 грн).

При цьому курс євро на 12 серпня становить 2809,6692 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 12 серпня 2019 року, на готівковому ринку середній курс купівлі євро становить 28,03 (27,95 - 9 серпня), продажу - 28,56 (28,46 - 9 серпня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 28,28 гривень за євро. Курс покупки становить 28,26 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 13 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,15 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 серпня встановлено на такому рівні: 2515,8487 гривень за 100 доларів (+6,7674 гривень).