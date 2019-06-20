НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 31 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 июня 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 31 копейку до 29,82 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 21 июня установлен на таком уровне 2982,3203 гривны за 100 евро (+31,0402 грн).

При этом курс евро на 20 июня составляет 2951,2801 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 20 июня 2019 года, наличный курс в продаже вырос на 13 копеек до 29,86 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 29,00 - 29,60 (29,00 - 29,50 - 19 июня), продажи 29,60 - 30,00 (29,55 - 29,90 - 19 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,39 (29,26 - 19 июня), продажи - 29,86 (29,73 - 19 июня) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 21 копейку до 29,75 гривен за евро. Курс покупки составляет 29,72 грн/евро.