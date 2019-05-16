НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 2 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 2 копейки до 29,51 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 17 мая установлен на таком уровне 2951,1965 гривны за 100 евро (+1,7884 грн).

При этом курс евро на 16 мая составляет 2949,4081 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 16 мая 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 4 копейки до 29,72 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 29,00 - 29,50 (28,95 - 29,55 - 15 мая), продажи 29,50 - 30,00 (29,55 - 30,00 - 15 мая) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,27 (29,25 - 15 мая), продажи - 29,72 (29,76 - 15 мая) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 29,50 гривен за евро. Курс покупки составляет 29,48 грн/евро.