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НБУ повысил официальный курс евро

Новости » Финансы    15.05.2019 - 17:32
НБУ повысил официальный курс евро

Единая европейская валюта подорожала на 12 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 1 копейку до 29,49 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 16 мая установлен на таком уровне 2949,4081 гривны за 100 евро (+12,3638 грн).

При этом курс евро на 15 мая составляет 2937,0443 гривны за 100 евро.

НБУ повысил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 15 мая 2019 года, наличный курс в продаже вырос на 14 копеек до 29,76 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 28,95 - 29,55 (28,90 - 29,40 - 14 мая), продажи 29,55 - 30,00 (29,45 - 29,85 - 14 мая) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,25 (29,18 - 14 мая), продажи - 29,76 (29,62 - 14 мая) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 29,48 гривен за евро. Курс покупки составляет 29,45 грн/евро.

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