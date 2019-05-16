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Курс доллара немного вырос на межбанке

Новости » Финансы    16.05.2019 - 17:11
Курс доллара немного вырос на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 1 копейку

Курс доллара на межбанке в продаже 16 мая 2019 года вырос на 1 копейку до 26,37 грн/доллар, курс в покупке до 26,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 29,50 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3550 - 26,3750 грн/доллар, евро 29,4807 - 29,5030 грн/евро, российский рубль 0,4084 - 0,4089 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,3550      26,3750

EUR/UAH     29,4807      29,5030

RUB/UAH     0,4084        0,4089

Курс доллара немного вырос на межбанке

Напомним, 15 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,33 - 26,36 грн/доллар, евро 29,4501 - 29,4810 грн/евро, российский рубль 0,4063 - 0,4069 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,34 грн/доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 17 мая установлен на таком уровне: 2634,2913 гривен за 100 долларов (-3,112 гривен).

НБУ снизил официальный курс доллара Доллар и евро немного снизились на наличном рынке
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