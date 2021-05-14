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НБУ повысил официальный курс евро на 10 копеек

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Украина, Пятница 14 мая 2021 17:47
НБУ повысил официальный курс евро на 10 копеек Фото: курс евро вырос на 10 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 мая 2021 года установил курс евро на уровне 33,47 гривен за евро. Это на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 17 мая установлен на таком уровне: 33,4781 гривен за евро (+0,1043 грн). При этом курс евро на 14 мая составляет 33,3738 гривен за евро.

НБУ повысил официальный курс евро на 10 копеек

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс евро вырос после падения в течение двух дней подряд.

НБУ повысил официальный курс евро на 10 копеек

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,44 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,42 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,61 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 17 мая установлен на таком уровне: 27,6142 гривен за 1 доллар (-0,0131 грн). При этом курс доллара на 14 мая составляет 27,6273 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился до минимума за 8 месяцев. Ниже курс был только 2 сентября 2020 года - 27,6049 гривен за доллар.

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