НБУ повысил официальный курс доллара после трех дней снижения

Официальный курс гривны к доллару на 9 сентября установлен на уровне 26,74 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара вырос после падения в течение трех дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,7452 гривен за 1 доллар (+0,0135 грн). При этом курс доллара на 8 сентября составляет: 26,7317 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)