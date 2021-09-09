НБУ підвищив офіційний курс долара після трьох днів зниження

Офіційний курс гривні до долара на 9 вересня встановлений на рівні 26,74 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара виріс після падіння протягом трьох днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 9 вересня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,7452 гривень за 1 долар (+0,0135 грн). При цьому курс долара на 8 вересня становить: 26,7317 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)