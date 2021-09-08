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Курс доллара перешел к росту на межбанке

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Украина, Среда 08 сентября 2021 10:13
Курс доллара перешел к росту на межбанке Фото: курс доллара вырос на 2 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 8 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 26,74 гривен за доллар, курс в покупке до 26,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 31,65 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 26,7250 - 26,7450 грн/доллар, евро 31,6290 - 31,6527 грн/евро, российский рубль 0,3640 - 0,3644 грн/рубль.

Курс доллара перешел к росту на межбанке

Напомним, 7 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,7000 - 26,7200 грн/доллар, евро 31,6555 - 31,6792 грн/евро, российский рубль 0,3644 - 0,3648 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара падает третий день подряд. Национальный банк Украины (НБУ) на 8 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,73 гривен за доллар. Курс на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели сильного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,85 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн.

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