Что будет с курсом доллара: аналитик дал прогноз на ближайшую неделю

В течение ближайшей недели сильного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,85 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн.

"Незначительное и разнонаправленное изменение курсов на межбанке и на наличном рынке свидетельствует о том, что доллар к гривне нашел свое временное равновесие вблизи текущих уровней", - отметил он.

Как напомнила аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне продемонстрировал разнонаправленное движение на разных сегментах валютного рынка.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,77 до 27,02 грн (+0,9%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 26,91/26,93 до 26,88/26,90 грн (-0,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,82/27,03 до 26,85/27,04 грн (+0,1%/+0,03%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7% за счет более быстрого роста покупки по сравнению с продажей.