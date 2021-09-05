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Что будет с курсом доллара: аналитик дал прогноз на ближайшую неделю

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Украина, Воскресенье 05 сентября 2021 08:20
Что будет с курсом доллара: аналитик дал прогноз на ближайшую неделю Фото: курс доллара нашел временное равновесие около 27 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение ближайшей недели сильного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,85 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Незначительное и разнонаправленное изменение курсов на межбанке и на наличном рынке свидетельствует о том, что доллар к гривне нашел свое временное равновесие вблизи текущих уровней", - отметил он.

Как напомнила аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне продемонстрировал разнонаправленное движение на разных сегментах валютного рынка.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,77 до 27,02 грн (+0,9%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 26,91/26,93 до 26,88/26,90 грн (-0,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,82/27,03 до 26,85/27,04 грн (+0,1%/+0,03%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7% за счет более быстрого роста покупки по сравнению с продажей.

Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. При этом прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

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