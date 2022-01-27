НБУ повысил официальный курс доллара до максимума с января 2018 года

Официальный курс гривны к доллару на 27 января установлен на уровне 28,79 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за четыре года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 января 2021 года установил курс на таком уровне: 28,7984 гривен за 1 доллар (+0,1326 грн). При этом курс доллара на 26 января составляет: 28,6658 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс вырос на 13 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)