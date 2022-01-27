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НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму з січня 2018 року

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Україна, Четвер 27 січня 2022 06:15
НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму з січня 2018 року Фото: курс долара виріс на 13 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 27 січня встановлений на рівні 28,79 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за чотири роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 27 січня 2021 року встановив курс на такому рівні: 28,7984 гривень за 1 долар (+0,1326 грн). При цьому курс долара на 26 січня становить: 28,6658 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму з січня 2018 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс зріс на 13 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму з січня 2018 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 26 січня 2022 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,74 гривень за долар, курс в покупці до 28,72 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 31,21 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчої очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,4/28,6 грн.

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