НБУ повысил официальный курс доллара еще на 10 копеек

Официальный курс гривны к доллару на 18 ноября установлен на уровне 26,51 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара растет пятый день подряд после того, как он упал до минимума более чем за 1,5 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 ноября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,5147 гривен за 1 доллар (+0,1014 грн). При этом курс доллара на 17 ноября составляет 26,4133 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке в продаже 17 ноября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 26,44 гривен за доллар, курс в покупке до 26,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 29,92 гривен за евро.

Прогноз

На текущей неделе ожидается незначительный рост курса доллара. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,3 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,1/26,3 гривен.