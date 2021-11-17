ru ua
Ср, 17 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Курс доллара перешел к снижению на межбанке

Новина українською →
Украина, Среда 17 ноября 2021 17:32
Курс доллара перешел к снижению на межбанке Фото: курс доллара упал на 5 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 17 ноября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 26,44 гривен за доллар, курс в покупке до 26,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 29,92 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,4200 - 26,4400 грн/доллар, евро 29,9047 - 29,9221 грн/евро, российский рубль 0,3639 - 0,3645 грн/рубль.

Курс доллара перешел к снижению на межбанке

Напомним, торги по доллару на межбанке 16 ноября закрылись в диапазоне: доллар 26,4700 - 26,4900 грн/доллар, евро 30,0249 - 30,0476 грн/евро, российский рубль 0,3602 - 0,3606 грн/рубль.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
NEWS
Топ-менеджера "АрселорМиттал" подозревают в нанесении миллиардных убытков госбюджету
Топ-менеджера "АрселорМиттал" подозревают в нанесении миллиардных убытков госбюджету
DAILY
Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из "Укрнафты"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из "Укрнафты"