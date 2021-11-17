Курс доллара перешел к снижению на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 17 ноября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 26,44 гривен за доллар, курс в покупке до 26,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 29,92 гривен за евро.