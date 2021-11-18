НБУ підвищив офіційний курс долара ще на 10 копійок

Офіційний курс гривні до долара на 18 листопада встановлено на рівні 26,51 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара зростає п'ятий день поспіль після того, як він впав до мінімуму більш ніж за 1,5 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 18 листопада 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,5147 гривень за 1 долар (+0,1014 грн). При цьому курс долара на 17 листопада становить 26,4133 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку у продажу 17 листопада 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 26,44 гривень за долар, курс в покупці до 26,42 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 12 копійок до 29,92 гривень за євро.

Прогноз

На поточному тижні очікується незначний зростання курсу долара. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,3 гривень, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,1/26,3 гривень.