НБУ повысил официальный курс доллара на 5 августа

Официальный курс гривны к доллару на 5 августа установлен на уровне 26,90 гривен за доллар. Курс доллара вырос после снижения накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 августа 2021 года установил курс на таком уровне: 26,9094 гривен за 1 доллар (+0,0683 грн). При этом курс доллара на 4 августа составляет 26,8444 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)