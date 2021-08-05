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НБУ повысил официальный курс доллара на 5 августа

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Украина, Четверг 05 августа 2021 07:45
НБУ повысил официальный курс доллара на 5 августа Фото: курс доллара вырос на 6 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 5 августа установлен на уровне 26,90 гривен за доллар. Курс доллара вырос после снижения накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 августа 2021 года установил курс на таком уровне: 26,9094 гривен за 1 доллар (+0,0683 грн). При этом курс доллара на 4 августа составляет 26,8444 гривен за 1 доллар.

НБУ повысил официальный курс доллара на 5 августа

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ повысил официальный курс доллара на 5 августа

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Межбанк открылся ростом курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 4 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копейки до 26,8850 гривен за доллар, курс в покупке до 26,8650 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 31,92 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в августе продолжится снижение доллара и евро к гривне, так как сохранится большинство нынешних факторов. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,3-26,9 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,9 грн.

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