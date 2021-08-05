НБУ підвищив офіційний курс долара на 5 серпня

Офіційний курс гривні до долара на 5 серпня встановлено на рівні 26,90 гривень за долар. Курс долара виріс після зниження напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 5 серпня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,9094 гривень за 1 долар (+0,0683 грн). При цьому курс долара на 4 серпня становить 26,8444 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)