Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 4 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копейки до 26,8850 гривен за доллар, курс в покупке до 26,8650 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 31,92 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 26,86500 - 26,8850 грн/доллар, евро 31,9048 - 31,9286 грн/евро, российский рубль 0,3689 - 0,3692 грн/рубль.

Курс НБУ

НБУ немного снизил курс доллара. Официальный курс гривны к доллару на 4 августа установлен на таком уровне: 26,8411 гривен за 1 доллар (-0,0033 грн). При этом курс доллара на 3 августа составляет 26,8444 гривен за 1 доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в августе продолжится снижение доллара и евро к гривне, так как сохранится большинство нынешних факторов. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,3-26,9 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,9 грн.