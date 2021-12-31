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НБУ повысил официальный курс доллара на 31 декабря

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Украина, Пятница 31 декабря 2021 06:15
НБУ повысил официальный курс доллара на 31 декабря Фото: курс доллара вырос на 7 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 31 декабря - 4 января 2022 года установлен на уровне 27,27 гривен за доллар. Курс вырос на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 декабря - 4 января 2022 года установил курс на таком уровне: 27,2782 гривен за 1 доллар (+0,0705 грн). При этом курс доллара на 30 декабря составляет: 27,2077 гривен за 1 доллар.

НБУ повысил официальный курс доллара на 31 декабря

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне, ежедневно устанавливаемый НБУ, за 2021 год упал на 3,5% (по сравнению с 28,2746 на 31 декабря 2020 года). Среднегодовое значение составило 27,2862 грн/доллар.

НБУ повысил официальный курс доллара на 31 декабря

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, в период с 31 декабря 2021 года до 4 января 2022 года включительно действует официальный курс гривны к иностранным валютам рассчитанный Национальным банком Украины 30 декабря 2021 года.

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