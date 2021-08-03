НБУ повысил официальный курс доллара на 3 августа

Официальный курс гривны к доллару на 3 августа установлен на уровне 26,84 гривен за доллар. Курс доллара вырос после того, как накануне он упал до минимума более чем за год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 августа 2021 года установил курс на таком уровне: 26,8444 гривен за 1 доллар (+0,0276 грн). При этом курс доллара на 2 августа составляет 26,8168 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)