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НБУ підвищив офіційний курс долара на 3 серпня

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Україна, Вівторок 03 серпня 2021 07:45
НБУ підвищив офіційний курс долара на 3 серпня Фото: курс долара виріс на 3 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 3 серпня встановлено на рівні 26,84 гривень за долар. Курс долара виріс після того, як напередодні він впав до мінімуму більш ніж за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 3 серпня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,8444 гривень за 1 долар (+0,0276 грн). При цьому курс долара на 2 серпня становить 26,8168 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 3 серпня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 3 серпня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара у перший день місяця. Курс долара на міжбанку станом на 10:00 2 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 26,83 гривень за долар, курс в покупці до 26,81 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 31,87 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні, так як збережеться більшість нинішніх факторів. До кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 26,3 - 26,9 грн, євро-в діапазоні 31,2-31,9 грн.

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