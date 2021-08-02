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Межбанк открылся ростом курса доллара в первый день месяца

Новина українською →
Украина, Понедельник 02 августа 2021 10:09
Межбанк открылся ростом курса доллара в первый день месяца Фото: курс доллара вырос на 3 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 2 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 26,83 гривен за доллар, курс в покупке до 26,81 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 31,87 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 26,8100 - 26,8300 грн/доллар, евро 31,8583 - 31,8794 грн/евро, российский рубль 0,3665 - 0,3669 грн/рубль.

Межбанк открылся ростом курса доллара в первый день месяца

Напомним, торги по доллару 30 июля закрылись в диапазоне: 26,7800 - 26,8000 грн/доллар, евро 31,8173 - 31,8410 грн/евро, российский рубль 0,3671 - 0,3675 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара обновил годовой минимум. Официальный курс гривны к доллару на 2 августа установлен на таком уровне: 26,8168 гривен за 1 доллар (-0,0699 грн). При этом курс доллара на 30 июля составляет 26,8867 гривен за 1 доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в августе продолжится снижение доллара и евро к гривне, так как сохранится большинство нынешних факторов. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,3-26,9 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,9 грн.

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