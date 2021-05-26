НБУ повысил официальный курс доллара на 26 мая

Официальный курс гривны к доллару на 26 мая установлен на уровне 27,45 гривен за доллар. Курс доллара вырос после снижения в течение двух дней подряд

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 мая 2021 года установил курс на таком уровне: 27,4553 гривен за 1 доллар (+0,0272 грн). При этом курс доллара на 25 мая составляет 27,4281 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 25 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,44 гривен за доллар, курс в покупке до 27,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 33,59 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,35 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,3/27,5 грн.