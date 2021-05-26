НБУ підвищив офіційний курс долара на 26 травня

Офіційний курс гривні до долара на 26 травня встановлений на рівні 27,45 гривень за долар. Курс долара виріс після зниження протягом двох днів поспіль

Національний банк України (НБУ) на 26 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,4553 гривень за 1 долар (+0,0272 грн). При цьому курс долара на 25 травня становить 27,4281 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 25 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,44 гривень за долар, курс в покупці до 27,42 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 4 копійки до 33,59 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,35 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,3/27,5 грн.