ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

НБУ повысил официальный курс доллара на 26 августа

Новина українською →
Украина, Четверг 26 августа 2021 07:45
НБУ повысил официальный курс доллара на 26 августа Фото: курс доллара вырос на 3 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 26 августа установлен на уровне 26,70 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара растет третий день подряд после падения до минимума более чем за год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 августа 2021 года установил курс на таком уровне: 26,7074 гривен за 1 доллар (+0,0356 грн). При этом курс доллара на 25 августа составляет 26,6718 гривен за 1 доллар.

НБУ повысил официальный курс доллара на 26 августа

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ повысил официальный курс доллара на 26 августа

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 25 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,68 гривен за доллар, курс в покупке до 26,66 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 31,31 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,65 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ Курс гривны
NEWS
Прогноз на осень: когда возможен новый всплеск коронавируса в Украине
Прогноз на осень: когда возможен новый всплеск коронавируса в Украине
DAILY
На пороге пика. Будет ли новый локдаун в Украине и как его избежать
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина На пороге пика. Будет ли новый локдаун в Украине и как его избежать