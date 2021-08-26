НБУ повысил официальный курс доллара на 26 августа

Официальный курс гривны к доллару на 26 августа установлен на уровне 26,70 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара растет третий день подряд после падения до минимума более чем за год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 августа 2021 года установил курс на таком уровне: 26,7074 гривен за 1 доллар (+0,0356 грн). При этом курс доллара на 25 августа составляет 26,6718 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)