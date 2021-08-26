НБУ підвищив офіційний курс долара на 26 серпня

Офіційний курс гривні до долара на 26 серпня встановлено на рівні 26,70 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара зростає третій день поспіль після падіння до мінімуму більш ніж за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 26 серпня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,7074 гривень за 1 долар (+0,0356 грн). При цьому курс долара на 25 серпня становить 26,6718 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Скріншот (bank.gov.ua)