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Межбанк открылся снижением курса доллара

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Украина, Среда 25 августа 2021 10:20
Межбанк открылся снижением курса доллара Фото: курс доллара снизился на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 25 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,68 гривен за доллар, курс в покупке до 26,66 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 31,31 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,6650 - 26,6850 грн/доллар, евро 31,2913 - 31,3148 грн/евро, российский рубль 0,3611 - 0,3615 грн/рубль.

Межбанк открылся снижением курса доллара

Напомним, торги по доллару 20 августа закрылись в диапазоне: доллар 26,6750 - 26,6950 грн/доллар, евро 31,1483 - 31,1717 грн/евро, российский рубль 0,3586 - 0,3592 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара растет второй день подряд после падения до годового минимума. Официальный курс гривны к доллару на 25 августа установлен на таком уровне: 26,6718 гривен за 1 доллар (+0,0214 грн). При этом курс доллара на 20 августа составляет 26,6504 гривен за 1 доллар.

Прогноз

В течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,65 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.

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