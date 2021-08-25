Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 25 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,68 гривен за доллар, курс в покупке до 26,66 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 31,31 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Курс НБУ

Курс доллара растет второй день подряд после падения до годового минимума. Официальный курс гривны к доллару на 25 августа установлен на таком уровне: 26,6718 гривен за 1 доллар (+0,0214 грн). При этом курс доллара на 20 августа составляет 26,6504 гривен за 1 доллар.

Прогноз

В течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,65 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.