Что будет курсом доллара: прогноз аналитика на неделю

В течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,65 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю официальный курс доллара к гривне и курс на наличном рынке незначительно снизились, а на межбанке по итогам недели курс не изменился.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,77 до 26,65 грн (-0,4%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время не изменились и остались на уровне 26,65/26,67 грн. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,65/26,85 до 26,62/26,81 (-0,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

"Столь незначительное движение курсов по итогам недели свидетельствует о том, что рынок нашел свое временное равновесие вблизи текущих уровней, и еще какое-то время будет на них оставаться", - добавил он.