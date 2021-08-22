ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Что будет курсом доллара: прогноз аналитика на неделю

Новина українською →
Украина, Воскресенье 22 августа 2021 08:40
Что будет курсом доллара: прогноз аналитика на неделю Фото: курс доллара нашел временное равновесие (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,65 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю официальный курс доллара к гривне и курс на наличном рынке незначительно снизились, а на межбанке по итогам недели курс не изменился.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,77 до 26,65 грн (-0,4%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время не изменились и остались на уровне 26,65/26,67 грн. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,65/26,85 до 26,62/26,81 (-0,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

"Столь незначительное движение курсов по итогам недели свидетельствует о том, что рынок нашел свое временное равновесие вблизи текущих уровней, и еще какое-то время будет на них оставаться", - добавил он.

Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. При этом прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс гривны Курс доллара Курс НБУ
NEWS
В Украине 1003 новых случая коронавируса
В Украине 1003 новых случая коронавируса
DAILY
Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского