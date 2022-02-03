НБУ повысил официальный курс доллара

Официальный курс гривны к доллару на 3 февраля 2022 года установлен на уровне 28,38 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос после снижения в течение трех дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 февраля 2022 года установил курс на таком уровне: 28,3876 гривен за 1 доллар (-0,0696 грн). При этом курс доллара на 2 февраля составляет: 28,318 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс вырос на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)