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НБУ підвищив офіційний курс долара

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Україна, Четвер 03 лютого 2022 06:15
НБУ підвищив офіційний курс долара Фото: курс долара виріс на 7 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 3 лютого 2022 року встановлений на рівні 28,38 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс після зниження протягом трьох днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 3 лютого 2022 року встановив курс на такому рівні: 28,3876 гривень за 1 долар (-0,0696 грн). При цьому курс долара на 2 лютого становить: 28,318 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс зріс на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

НБУ підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 2 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 1 копійку до 28,42 гривень за долар, курс в покупці до 28,40 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 4 копійки до 32,06 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 29,1 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 29,0/29,2 грн.

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