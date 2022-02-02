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Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара

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Украина, Среда 02 февраля 2022 10:16
Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара Фото: курс доллара снизился на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 2 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 1 копейку до 28,42 гривен за доллар, курс в покупке до 28,40 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,06 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 28,4000 - 28,4200 грн/доллар, евро 32,0408 - 32,0634 грн/евро, российский рубль 0,3713 - 0,3717 грн/рубль.

Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара

Напомним, 1 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,4100 - 28,4300 грн/доллар, евро 31,9981 - 32,0207 грн/евро, российский рубль 0,3708 - 0,3712 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,31 гривен за доллар. Курс снизился на 14 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 29,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 29,0/29,2 грн.

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