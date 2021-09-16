НБУ повысил официальный курс доллара на 16 сентября

Официальный курс гривны к доллару на 16 сентября установлен на уровне 26,64 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара вырос после того, как накануне он упал до минимума более чем за год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,645 гривен за 1 доллар (+0,0088 грн). При этом курс доллара на 15 сентября составляет 26,6362 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)