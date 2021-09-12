ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю

Новина українською →
Украина, Воскресенье 12 сентября 2021 08:30
Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю Фото: курс доллара может упасть до 26,6 грн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,5-1,1%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,02 до 26,73 грн (-1,1%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 26,88/26,90 до 26,74/26,76 грн (-0,5%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,85/27,04 до 26,65/26,84 грн (-0,7%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

Отметим, по прогнозу аналитиков, в сентябре курс доллара может стабилизироваться вблизи нынешних уровней, а евро может умеренно снизиться из-за перспектив его ослабления на мировом рынке. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,6-27,1 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,8 грн.

Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. При этом прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс гривны Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Меркель поддерживает "Северный поток-2", но требует гарантий транзита газа через Украину
Меркель поддерживает "Северный поток-2", но требует гарантий транзита газа через Украину
DAILY
Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси
Владислав Красинский, Милан Лелич Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси